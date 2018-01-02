Росгвардия порекомендовала не рассказывать в Сети о поездках за границу

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В Росгвардии порекомендовали гражданам не выкладывать в социальные сети фотогафии из отпуска, чтобы защитить свои квартиры от краж.

"Не стоит распространять в социальных сетях информацию о предстоящем отдыхе, поездке за границу, фотографии из аэропорта или с самого отдыха. Данной информацией могут воспользоваться посторонние лица", – пояснил представитель столичного Управления вневедомственной охраны Сергей Тумин, передает "Интерфакс".

Тумин также посоветовал не рассказывать в Сети о ювелирных украшениях, произведениях искусства и антикварных вещах, хранящихся дома. По его словам, квартирные воры особенно активны во время новогодних праздников, когда горожане надолго уезжают из своих квартир.

Чтобы избежать неприятностей, жителям первых и последних этажей рекомендуют установить решетки на окна, запереть все форточки, установить видекамеры, а также переписать все ценности, чтобы потом можно было легче их идентифицировать. Кроме того, важно наладить отношения с соседями, которые могли бы периодически включать свет и телевизор в квартире.

В случае кражи необходимо немедленно обратиться в полицию, напомнил Тумин. У правоохранителей будет больше шансов найти преступников по "горячим следам".