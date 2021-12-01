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Москва 24

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Общество

12:00

Зимняя студия Москвы 24 откроется в Парке Горького

общество город

Фото: Москва 24

С 1 декабря традиционная зимняя студия телеканала Москва 24 откроется в Парке Горького при поддержке платежной системы "Мир".

Ведущие вечернего эфира телеканала Москва 24 будут работать из зимней студии на катке в Парке Горького. Они расскажут о главных городских новостях, прогнозе погоды, транспортной обстановке, услышат мнения экспертов и поговорят о самом обсуждаемом в соцсетях.

С 18:00 до 22:00 в студии будет проходить не только новостной эфир телеканала. В гости к ведущим телеканала Москва 24 придут музыканты, спортсмены, актеры, политики, общественные деятели, которые за чашкой чая поговорят о жизни и планах на будущее, обсудят актуальные городские тренды и темы.

Зимняя студия в Парке Горького завершит свою работу 29 декабря.

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