Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Синоптики Росгидрометцентра рассказали, какая погода ждет москвичей в среду, 2 декабря.

В столичном регионе будет облачно с прояснениями. Синоптики отмечают, что температура воздуха в Москве днем составит минус 1 – минус 3 градуса.

"Преимущественно без осадков", – отметили в Росгидрометцентре. Также специалисты предупреждают о возможной гололедице.

Ночью осадков не ожидается, а столбики термометров могут опуститься до минус 8 градусов.

Ранее синоптики предупредили жителей Москвы о сильном тумане в ночь с 1 на 2 декабря. В связи с неблагоприятными погодными условиями в столичном регионе объявлен желтый уровень опасности.