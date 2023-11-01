Дождь накроет Москву после полуночи 2 ноября

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

После полуночи 2 ноября в Москву нагрянут дожди, сообщил специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

"На экранах метеорологических локаторов появился холодный атмосферный фронт, который к 21 часу доберется с дождями до западных границ Подмосковья, а вскоре после полуночи – и до Москвы", – написал он.

Ранее Леус рассказал, что за минувший октябрь в столице выпало почти 115 миллиметров осадков. По его словам, за месяц в осадкомеры метеорологов попало 113,7 миллиметра небесной влаги, что составляет больше половины (162%) от климатической нормы.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, в свою очередь, уточнял, что в Центральной России в ноябре может выпасть на 10–30% больше осадков, чем положено. Температура воздуха в этом месяце, уточнил он, будет на 1,5–2 градуса выше нормы.

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