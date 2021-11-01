Бизнес в России могут обязать хранить внутреннюю переписку 3 года – СМИ

03:16
Фото: depositphotos/Spaces
В России в следующем году может вступить в силу закон, обязывающий бизнес хранить внутреннюю переписку сотрудников в течение трех лет и передавать ее по запросу в правоохранительные органы. Об этом сообщает газета "Известия".
По информации издания, соответствующий законопроект рекомендован к принятию в первом чтении и может быть рассмотрен Госдумой в ноябре. Речь идет о внесении изменений в 562 статью закона "О связи".
Уточняется, что обязать хранить переписку могут бизнес, владеющий технологическими сетями связи с номерами автономной системы (AS). Подчеркивается, что такими номерами, как правило, владеют крупные организации и интернет-провайдеры.
Как рассказал зампред думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный, обязанность хранить информацию, передаваемую по каналам связи, существует с 2016 года. Законопроектом эта обязанность распространяется на владельцев технологических сетей связи.
"Эти сети не используются для непосредственного предоставления услуг связи. Они применяются для обеспечения производственной деятельности организаций и управления технологическими процессами на производстве. Несомненно, для оперативно-разыскной деятельности могут быть необходимы сведения, передаваемые по этим каналам", – пояснил парламентарий.
Ранее эксперт в области информационной безопасности Александр Власов рекомендовал удалять со смартфона переписки, в которых есть фото документов. По словам специалиста, телефоны становятся хранилищем огромного набора персональных данных, за которыми охотятся злоумышленники.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: