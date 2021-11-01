Бизнес в России могут обязать хранить внутреннюю переписку 3 года – СМИ

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В России в следующем году может вступить в силу закон, обязывающий бизнес хранить внутреннюю переписку сотрудников в течение трех лет и передавать ее по запросу в правоохранительные органы. Об этом сообщает газета "Известия".

По информации издания, соответствующий законопроект рекомендован к принятию в первом чтении и может быть рассмотрен Госдумой в ноябре. Речь идет о внесении изменений в 562 статью закона "О связи".



Уточняется, что обязать хранить переписку могут бизнес, владеющий технологическими сетями связи с номерами автономной системы (AS). Подчеркивается, что такими номерами, как правило, владеют крупные организации и интернет-провайдеры.

Как рассказал зампред думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный, обязанность хранить информацию, передаваемую по каналам связи, существует с 2016 года. Законопроектом эта обязанность распространяется на владельцев технологических сетей связи.

"Эти сети не используются для непосредственного предоставления услуг связи. Они применяются для обеспечения производственной деятельности организаций и управления технологическими процессами на производстве. Несомненно, для оперативно-разыскной деятельности могут быть необходимы сведения, передаваемые по этим каналам", – пояснил парламентарий.

Ранее эксперт в области информационной безопасности Александр Власов рекомендовал удалять со смартфона переписки, в которых есть фото документов. По словам специалиста, телефоны становятся хранилищем огромного набора персональных данных, за которыми охотятся злоумышленники.