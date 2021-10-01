Богатейшая женщина России родила двойню

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Основательница онлайн-маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук родила двойняшек, сообщает Forbes.

Бакальчук выступила на сессии форума по гендерной ситуации в России, после которого рассказала о пополнении в семье. Теперь у основательницы Wildberries семь детей.

Предпринимательница отметила, что в компании лояльно относятся к срокам выхода сотрудников из декрета. По словам Бакальчук, в Wildberries также действует система свободного посещения.

Генеральный директор и основательница интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук была названа богатейшей женщиной России по версии издания Forbes. Ее состояние составляло 13 миллиардов долларов.

