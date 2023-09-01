Число заболевших легионеллезом в Польше достигло 158

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Число заболевших легионеллезом в Польше увеличилось до 158, пишет РИА Новости со ссылкой на начальника Жешувской районной санитарно-эпидемиологической станции Яромира Слончка.

По его словам, наибольшее количество зараженных проживают в Жешуве. Там легионеллезом заболели 106 человек. Помимо этого, недуг подхватили 36 жителей Жешувского района, уточнил Слончка.

Информация о вспышке заболевания на юге Польши появилась 24 августа. У людей, которым диагностировали легионеллез, выявили повышенную температуру, недомогание и одышку. Местные власти считают, что вспышка могла произойти из-за водопроводной сети.

Уже 30 августа Минздрав Польши информировал о 16 погибших от легионеллеза. При этом самый первый случай инфицирования выявили 17 августа.

В этот же день в СМИ появилась информация о переходе вспышки в другую страну. Так, один человек погиб из-за легионеллеза в городе Касерес в Испании, шестеро госпитализированы.

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