Представитель Tele2 вошел в экспертный совет проекта Москвы "Умный город"

1 августа, 16:20
Фото: пресс-служба Tele2
Tele2 объявила об избрании гендиректора макрорегиона "Москва" Игоря Жижикина в состав экспертов краудсорсинг-проекта правительства Москвы "Умный город – 2030" на площадке crowd.mos.ru.
"Приглашение Игоря Жижикина в состав экспертов говорит о доверии не только к нему лично, но и к экспертизе Tele2, а также деятельности компании. Знания и навыки Игоря станут полезны проекту", – отметил гендиректор Tele2 Сергей Эмдин.
Он также отметил, что цифровое преобразование города – это основная задача не только для московской власти, но и для операторов связи, так как телекоммуникации напрямую связаны с инфраструктурой столицы.
Суть проекта в том, что любой заинтересованный человек может поделиться своей идеей по улучшению города. Правительство Москвы при поддержке приглашенных экспертов проанализирует все инициативы, после чего даст рекомендации по развитию "умного города" с учетом мнения горожан.
Проект предусматривает три направления – "Что такое умный город?", "Ключевые технологии, которые изменят жизнь" и "Стратегические инициативы".
Помимо Жижикина, в число аналитиков проекта вошли: министр правительства и руководитель департамента информационных технологий Москвы Артем Ермолаев, заместитель руководителя департамента информационных технологий столицы Алексей Чукарин, директор по инновациям мобильной клиники DOC+ Илья Ларченко, гендиректор и основатель Rusbase Подлеснова Мария, гендиректор инновационной компании NtechLab Михаил Иванов, директор департамент развития и планирования фонда "Сколково" Сергей Израйлит и гендиректор МГТС Кузнецов Павел.
Crowd.mos.ru – это онлайн-платформа, которая дает возможность жителям столицы и представителям власти вместе найти оптимальные пути управления мегаполисом и развития его инфраструктуры.
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