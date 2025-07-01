Общественник Бондарь: сбор ягод из Красной книги карается штрафом до 5 тыс руб

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Сбор ягод, находящихся в Красной книге, карается штрафом в размере от 2,5 до 5 тысяч рублей, в соответствии со статьей 8.35 КоАП РФ, предупредил общественный деятель Дмитрий Бондарь в беседе с RT.

Общественник отметил, что штраф касается не всех ягод и мест их сбора, однако человек может нарушить закон по незнанию. При этом за сбор плодов на территории заповедника предусмотрено взыскание в размере 3–4 тысяч рублей.

Бондарь порекомендовал россиянам обращать внимание на то, какие конкретно ягоды они собирают. К примеру, внесенные в федеральную Красную книгу и охраняемые регионом плоды находятся под особой защитой.

Кроме того, в ряде субъектов установлено ограничение на сбор брусники и черники, особенно если это происходит в промышленных масштабах, обратил внимание эксперт.

"Не зная о местных ограничениях, вы можете набрать полные корзины морошки. А такой урожай может обернуться штрафом, если окажется, что в этом году ее сбор ограничен", – подчеркнул он.

Вместе с тем общественник посоветовал перед походом в лес ознакомиться с возможными ограничениями на сбор, которые распространены на территории региона. Также не следует собирать незнакомые растения, они могут быть защищены законодательством.

"И главное – помните, что заповедники и национальные парки созданы для сохранения природы. Поэтому лучше полюбоваться ягодами там, а не собирать их. Если возникают сомнения, всегда можно заранее проконсультироваться в местном лесничестве или управлении природных ресурсов", – подытожил Бондарь.

Ранее агроном Владимир Викулов рассказал, что дафну, вороний глаз и ядовитые ягоды на ландышах можно встретить в подмосковных лесах. Эксперт напомнил, что дафна в основном растет на опушках и по несколько кустов рядом, а вороний глаз нередко путают с крупной черникой. Специалист обратил внимание, что самый простой способ избежать отравления – отказаться от сбора незнакомых ягод.