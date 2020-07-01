Эксперт оценила эффективность умных счетчиков

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Исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева оценила эффективность умных счетчиков, сообщает газета "Известия".

По ее словам, новая общая система будет одномоментно снимать показания и поквартирно, и на входе в дом. Таким образом, сотрудникам поставщика не придется ходить по домам и перепроверять за гражданами показания приборов учета.

Разворотнева отметила, что такие приборы отличаются классом точности. Кроме того, многие граждане сдают показания не каждый месяц, что приводит к перерасчетам. Она считает, что для экономии следует заниматься энергоэффективностью. К примеру, использовать светодиодные лампы и датчики движения.

Владимир Путин подписал закон, вводящий единые требования к интеллектуальным приборам и системам учета электроэнергии, 28 декабря 2018 года. С 1 июля 2020 года обязанности по установке, эксплуатации, поверке и замене приборов учета переносятся с потребителей на поставщиков.

В случае с многоквартирными домами решение об установке счетчиков должны принимать гарантирующие поставщики, в случае прочих потребителей – сетевые организации. Потребителю не нужно будет эксплуатировать и менять прибор учета, информировать кого-либо о выходе прибора учета из строя.