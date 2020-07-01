Средняя явка по РФ на голосовании по поправкам в Конституцию на 14:00 составила 59,6%

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Средняя явка по России на голосовании по поправкам в Конституцию на 14:00 по московскому времени составила 59,6%. Об этом свидетельствуют данные информационного табло в информцентре Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Представитель ЦИК Элла Памфилова отметила, что высокая явка на голосовании свидетельствует о том, что гражданам удобно посещать участки в течение нескольких дней. Она отметила, что голосующим было предоставлено право не только выбрать удобную для себя дату для голосования, но и выбрать его формат.

За процессом голосования следит более 526 тысяч наблюдателей, представителей общественных организаций, членов партий, а также сами голосующие. Памфилова отметила, что за дни голосования не было обнаружено серьезных нарушений. По ее словам, за все время к ним поступило минимальное количество обращений по нарушениям.

Председатель Мосгоризбиркома Юрий Ермолов, в свою очередь, заявил, что на всех столичных участках обеспечено видеонаблюдение. Оно осуществлялось с первого дня голосования – 25 июня, за его процессом наблюдал Оперативный штаб. 1 июля это сделать могут все желающие до окончания голосования по ссылке.

Голосование по поправкам в Конституцию проходит с 25 июня по 1 июля. Проведение голосования в столице обеспечивают 45 тысяч человек. Завершится оно в среду в 20:00. Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52. Также можно задать свои вопросы по электронной почте info@2020og.ru.

Как проходит голосование по поправкам в Конституцию – в онлайн-трансляции Москвы 24

