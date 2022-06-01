Москва 24 покажет пресс-конференцию, посвященную правам детей в сфере недвижимости

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

2 июня в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция на тему "Права несовершеннолетних граждан в сфере недвижимости".

Кто может представлять интересы ребенка при сделках по недвижимости? С какого возраста можно самостоятельно распоряжаться квартирой? Можно ли подарить несовершеннолетнему недвижимость? Об этом и многом другом будут рассказывать:



начальник отдела правового обеспечения Росреестра по Москве Оксана Сухова;

уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская;

начальник отдела государственной регистрации недвижимости жилого назначения Ирина Хабалова.

Смотрите прямую трансляцию 2 июня в 15:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.