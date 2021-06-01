Умерла актриса из фильма "Без лица" Роми Уолтхолл

Фото: кадр из фильма "Падение дома Ашеров"; режиссер – Роджер Корман; производство – American International Pictures

На 58-м году жизни умерла актриса Роми Уолтхолл. Об этом сообщает "Газета.ру".

Причиной смерти стал сердечный приступ. У артистки остались сын Теодор Дадли и дочь Изабелла Израэль.

Роми Уолтхолл (Виндзор) сыграла Молли Макналти в фильме ужасов 1989 года "Падение дома Ашеров", а также эксцентричную секретаршу в криминальном триллере 1997 года "Без лица".

Кроме того, она исполнила роль в телесериале "Отель Малибу" вместе с Дженнифер Лопес. По завершении карьеры Уолтхолл преподавала актерское мастерство.