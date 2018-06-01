Синоптики рассказали, когда в Москву вернется летнее тепло

Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Летняя погода вернется в столицу в выходные. Уже в субботу, 2 июня, воздух в городе прогреется до +24 градусов. Об этом сообщили в центре погоды "Фобос".

"В субботу произойдет смена воздушных масс, с запада и северо-запада к столице приблизится теплый атмосферный фронт. Облаков на небосводе будет больше, местами пройдет небольшой дождь, а вот температура возвратится к климатической норме", – рассказали метеорологи, передает Агентство "Москва".

По прогнозам синоптиков, в ночь на 2 июня в столице будет +7...+9 градусов. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление понизится до 744 миллиметров ртутного столба. В воскресенье, 3 июня, в столичном регионе будет преобладать теплая погода с кратковременными дождями. Температура воздуха днем составит +22...+24 градуса.

По данным специалистов, первый день лета погода в столице соответствует апрельским нормам. При этом отмечается, что весной средняя температура воздуха в Москве превысила норму на 0,8 градуса.

Ранее директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал, что температура летом в Москве и России в целом ожидается около или выше нормы. Средняя месячная температура в столичном регионе в июне составит +18,5 градусов. А вот среднее количество осадков – 94 миллиметра. По словам Вильфанда, первый месяц лета в городе будет самым дождливым в году.

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