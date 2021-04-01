Москвичей предупредили о дожде и мокром снеге

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Желтый уровень погодной опасности будет действовать в столичном регионе до вечера 2 апреля из-за дождя и мокрого снега, сообщает Гидрометцентр России.
В ночь на пятницу в столице ожидается 2–4 градуса тепла, по области – 0–5 градусов. Из-за умеренного северного ветра днем в Москве воздух прогреется до 5–7 градусов, по области – до 2–7 градусов тепла.
В свою очередь, ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что в ближайшие сутки погода в Центральной России резко испортится. За сутки, по его словам, в Москве выпадет до 40% месячной нормы осадков.
По словам метеоролога, к дождю местами начнет примешиваться и мокрый снег, из-за чего видимость кратковременно будет сокращаться до 500–1 000 метров. В общей сложности за 24 часа на столицу прольется до 15–20 миллиметров осадков.
Ранее Тишковец рассказал, что первая половина апреля в Центральной России может оказаться непривычно холодной. Синоптик заявил, что причина кроется в волне "арктического холода".
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