Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Март в Москве превысил норму по осадкам и теплу. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на портал "Метеоновости".
Синоптики уточняют, что в этом году в марте было теплее обычного на 2,8 градуса. Однако погода была весьма разнообразна и переменчива: горожане наблюдали усиленный ветер и дожди. Всего за месяц выпало 39,7 миллиметра осадков, что составляет 117% от месячной нормы.
При этом уточняется, что в начале месяца снежный покров достигал 31 сантиметра, а уже сейчас на улицах столицы практически не осталось снега.
Ранее сообщалось, что первая неделя апреля будет ясной и теплой. Ко вторнику в центре европейской части России начнет господствовать мощный антициклон. До конца недели в Москве будет солнечно. Ночные температуры будут около -1... -3 в Москве. Днем солнце начнет прогревать землю и приземный слой воздуха до +6... +7 градусов.
По утрам будет немного зябко и малооблачно, без осадков. Днем солнце будет прогревать умеренный воздух, пришедший с севера и северо-запада. Температура будет повышаться, и так до конца недели. В столичном регионе снежный покров сойдет к концу воскресенья, 7 апреля.
"Утро": небольшой дождь возможен в столице 1 апреля
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