Москвичей призвали быть осторожнее на улицах из-за неблагоприятной погоды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Жителей столицы призывают быть внимательнее и осторожнее на улицах города из-за неблагоприятной погоды в понедельник, 1 апреля.

Как рассказали в информационном центре транспортного комплекса Москвы, во второй половине дня ожидается сильный ветер, местами дожди и грозы.

Ранее синоптики пообещали облачную погоду с прояснениями. Возможны небольшие осадки, однако они не будут агрессивными. При этом ветер северо-западный будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, местами с порывами до 15 метров в секунду.

Синоптики отмечают, что в понедельник будет прохладнее, чем накануне. Понижение температуры будет сопровождаться ростом атмосферного давления, фон которого станет немного выше нормального.

Тем не менее первая неделя апреля будет ясной и теплой. Ко вторнику в центре европейской части России начнет господствовать мощный антициклон. До конца недели в Москве будет солнечно. Ночные температуры будут около -1... -3 в Москве. Днем солнце начнет прогревать землю и приземный слой воздуха до +6... +7 градусов.

По утрам будет немного зябко и малооблачно, без осадков. Днем солнце будет прогревать умеренный воздух, пришедший с севера и северо-запада. Температура будет повышаться, и так до конца недели. В столичном регионе снежный покров сойдет к концу воскресенья, 7 апреля.