Синоптики пообещали москвичам солнечную погоду в ближайшую неделю

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С начала апреля в столице будет ясно и тепло. Об этом сообщило агентство "Интерфакс" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

"Сегодняшняя погода – слов нет, одно удовольствие. Необыкновенно теплая погода, но к вечеру появятся предфронтальные облака", – сказал он агентству 31 марта.

Ночью на понедельник через Москву будет проходить фронтальный раздел. Ожидается небольшой дождь, возможен также мокрый снег, температура понизится на 6-7 градусов. Из-за этого утро 1 апреля будет облачным и ветреным.

Ко вторнику в центре европейской части России начнет господствовать мощный антициклон. До конца недели в Москве будет солнечно. Ночные температуры будут около -1...-3 в Москве. Днем солнце начнет прогревать землю и приземный слой воздуха до +6...+7 градусов.

По утрам будет немного зябко и малооблачно, без осадков. Днем солнце будет прогревать умеренный воздух, пришедший с севера и северо-запада. Температура будет повышаться, и так до конца недели. В столичном регионе снежный покров сойдет к концу воскресенья, 7 апреля.

Желтый уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе из-за ветра.