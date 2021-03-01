Наталья Сергунина анонсировала второй московский хакатон в сфере туризма

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В столице стартовал прием заявок на участие во втором хакатоне для разработчиков и стартапов в туриндустрии Moscow Travel Hack, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Мероприятие состоится 27 и 28 марта.

Заявки будут принимать вплоть до 17 марта. Участникам надо будет выполнить задания от организаций-партнеров – разработать полезные цифровые решения для отрасли на фоне пандемии.

Заммэра столицы Наталья Сергунина напомнила, что первый московский хакатон в сфере туризма прошел в феврале прошлого года и стал масштабным событием для профессионального сообщества всей страны. По ее словам, проект тогда объединил участников более чем из 10 регионов.

"Количество поданных заявок превысило 1,2 тысячи. Мы получили позитивный отклик и от самих участников, и от компаний-партнеров – лидеров рынка. А поскольку многие высказывались за развитие этого успешного опыта, хакатон решено провести и в 2021 году. Он запланирован на 27–28 марта", – пояснила Сергунина.



В прошлом году хакатон поддержали культурные площадки столицы, а также крупные российские и международные компании. Для участников и гостей подготовили образовательную программу – их ждали выступления экспертов в области маркетинга, индустрии туризма и гостеприимства.

Moscow Travel Hack также стал бизнес-площадкой, где стартапы, работающие в области туризма, смогли представить свои продукты и сервисы ключевым игрокам индустрии.