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08:23

В Москве прошел финал туристического хакатона Moscow Travel Hack

город технологии

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Финал хакатона по цифровизации сферы туризма Moscow Travel Hack прошел в конгресс-центре технополиса "Москва" в минувшие выходные, 8 и 9 февраля, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В течение 30 часов 50 команд решали задачи, разработанные российскими и международными ИТ-компаниями, а также партнерами соревнований. Победителями стали 10 команд – по одной на каждую задачу.

В хакатоне участвовали команды более чем из 10 российских регионов. На протяжении двух дней наставники и технические эксперты консультировали участников и отвечали на их вопросы.

Обладателем суперприза стала команда "Голден ПСЖ", которая предложила решение для смотровой площадки "Панорама 360" в деловом центре "Москва-Сити".

9 февраля на хакатоне прошла публичная программа, которую посетило более 500 человек. Представители крупнейших российских ИТ-компаний и международных сервисов рассказали о работе информационных технологий в сфере туризма.

Moscow Travel Hack также стал бизнес-площадкой, где стартапы, работающие в области туризма, смогли представить свои продукты и сервисы ключевым игрокам индустрии.

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