Умер болевший лейкозом мальчик, чью мечту исполнил Путин

Десятилетний Коля Кузнецов, чью мечту о рукопожатии президента исполнил перед Новым годом Владимир Путин, умер в реанимации столичной больницы. Об этом сообщила его мама.
"Коля умер в реанимации в клинике Димы Рогачева 19 февраля, сердце не выдержало. Врачам низкий поклон, делали все возможное и невозможное. Похоронили 23 февраля, в День защитника Отечества. Президент звонил, успокаивал", – рассказала мама Коли.
Она также сообщила, что все расходы на траурные мероприятия взяли на себя власти Кисловодска, а Владимир Путин прислал огромную корзину с красными розами.
Как сообщает РИА Новости, Коля боролся с острой формой лейкоза. До болезни он занимался вольной борьбой и самбо. В школе, где учился мальчик, его запомнили хорошим другом и прилежным учеником.
Ранее Владимир Путин исполнил желание участников проекта "Мечтай со мной". В рамках программы президент встретился с десятилетним Колей Кузнецовым. Мальчик, который впервые приехал в Москву из Ставропольского края, всегда хотел пожать главе государства руку. В жизнь также воплотились мечты еще четверых школьников.
Так, 15-летний Арслан, мечтавший снять видеоролик про борт №1, побывал в самолете президента. А до этого также осуществилось желание мальчика Артема, который хотел увидеть Санкт-Петербург с высоты птичьего полета. Девочка Вероника побывала на экскурсии по киностудии "Мосфильм". Была исполнена и мечта семнадцатилетней Регины – она взяла у Владимира Путина интервью.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.