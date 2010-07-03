Умер болевший лейкозом мальчик, чью мечту исполнил Путин

Фото: kremlin.ru

Десятилетний Коля Кузнецов, чью мечту о рукопожатии президента исполнил перед Новым годом Владимир Путин, умер в реанимации столичной больницы. Об этом сообщила его мама.

"Коля умер в реанимации в клинике Димы Рогачева 19 февраля, сердце не выдержало. Врачам низкий поклон, делали все возможное и невозможное. Похоронили 23 февраля, в День защитника Отечества. Президент звонил, успокаивал", – рассказала мама Коли.

Она также сообщила, что все расходы на траурные мероприятия взяли на себя власти Кисловодска, а Владимир Путин прислал огромную корзину с красными розами.

Как сообщает РИА Новости, Коля боролся с острой формой лейкоза. До болезни он занимался вольной борьбой и самбо. В школе, где учился мальчик, его запомнили хорошим другом и прилежным учеником.

Ранее Владимир Путин исполнил желание участников проекта "Мечтай со мной". В рамках программы президент встретился с десятилетним Колей Кузнецовым. Мальчик, который впервые приехал в Москву из Ставропольского края, всегда хотел пожать главе государства руку. В жизнь также воплотились мечты еще четверых школьников.

Так, 15-летний Арслан, мечтавший снять видеоролик про борт №1, побывал в самолете президента. А до этого также осуществилось желание мальчика Артема, который хотел увидеть Санкт-Петербург с высоты птичьего полета. Девочка Вероника побывала на экскурсии по киностудии "Мосфильм". Была исполнена и мечта семнадцатилетней Регины – она взяла у Владимира Путина интервью.