Жителей Москвы предупредили о сильной гололедице 2 и 3 февраля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сильная гололедица прогнозируется на территории Москвы в пятницу и субботу, 2 и 3 февраля, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с Агентством "Москва".

"Оттепельная погода всегда связана с гололедицей, сейчас в Москве снег то подмерзает, то подтаивает, и это проблема", – объяснил он.

Особенно москвичам стоит опасаться льда со второй половины дня пятницы и всю субботу, уточнил синоптик. По его словам, вечером 2 февраля температура опустится до минус 2 градусов, а ночью она упадет до 4 или даже 6 градусов мороза. Днем в субботу, 3-го числа, столбики термометров поднимутся до минус 2 – минус 3 градусов.

Таким образом, добавил Вильфанд, все это время в городе будет гололед, поэтому необходимо быть очень внимательным. Теплый воздух должен вернуться в город уже в воскресенье, 4 февраля. Днем будет от 1 до 3 градусов, а в понедельник, 5 февраля, температура ожидается в районе 0–1 градуса тепла.

Ранее Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за гололедицы. Предупреждение будет действовать с 21:00 четверга, 1 февраля, до 20:00 понедельника, 5-го числа.

Однако в среднем месячная температура текущего месяца в столице будет в районе нормы или выше, рассказывал ранее Вильфанд. Начало месяца, как уточнил эксперт, соответствует климатическим значениям марта.

В связи с прогнозируемой гололедицей городские службы Москвы осуществляют непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети. Поэтому автомобилистов призвали соблюдать дистанцию и скоростной режим, а пешеходам советовали быть внимательными на улицах города.

Синоптики спрогнозировали дождь и гололедицу в Москве в ночь с 1 на 2 февраля