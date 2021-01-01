Алексей Диокин стал врио начальника столичного управления ГИБДД

Врио начальника столичного управления ГИБДД стал Алексей Диокин, говорится в сообщении на сайте Госавтоинспекции.

"Врио начальника управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве полковник полиции Алексей Диокин" – говорится в сообщении.

Алексей Диокин в мае 2016 года был назначен на должность заместителя начальника Управления ГИБДД ГУ МВД России по столице. Он награжден медалями: "За отличие в службе" III и II степени; "За доблесть в службе"; "За боевое содружество".

1 января стало известно, что глава столичной Госавтоинспекции полковник полиции Юрий Дроганов уволен с должности. Он занимал эту должность с ноября 2019 года.

