26 ноября 2013, 19:26

Транспорт

Из-за неправильной парковки машины не смог проехать троллейбус

Фото от читателя M24.ru Марты

Читательница M24.ru Марта сообщает о неправильной парковке автомашин на одной из улиц города. Из-за того, что некий автолюбитель оставил свою машину на проезжей части, троллейбус не смог проехать, - сообщает она.

"Паркуются - как хотят и перекрывают дорогу общественному транспорту. Зла на них не хватает. Пришлось ехать на такси, чтобы не опоздать на работу", - написала нам Марта.

