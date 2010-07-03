IP Академия в "Сколкове": как защитить и монетизировать интеллектуальную собственность

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

18–20 сентября в Технопарке Инновационного центра "Сколково" российские и зарубежные эксперты расскажут о трендах развития сферы интеллектуальной собственности в условиях цифровой экономики.

В ходе трехдневной IP Академии представители профильных министерств и ведомств, руководители международных профессиональных сообществ и ведущие специалисты крупнейших отраслевых компаний поделятся опытом и расскажут о лучших кейсах в области охраны, защиты и монетизации интеллектуальной собственности.

Эксперты подробно обсудят вопросы эффективного управления всем спектром интеллектуальных прав – от авторского до патентного, особенности работы с товарными знаками и другими элементами индивидуализации товаров и услуг. Особое внимание будет уделено "цифровым рынкам" – технологическим решениям, которые делают управление интеллектуальной собственностью эффективным и низкозатратным.

Будут детально разобраны самые интересные и сложные практики в области судопроизводства и досудебного урегулирования споров, а также новые подходы к подготовке и расширению компетенций сотрудников компаний в сфере интеллектуальной собственности.

"В программе конференции шесть блоков: "Патентная школа", "IT в IP", "Товарные знаки", "Авторские права", "Суды и споры", "Образование", – рассказал председатель правления Фонда "Сколково" Игорь Дроздов. – Каждый из них включает дискуссии и мастер-классы, разбор актуальных кейсов и обзор лучших мировых практик. Благодаря обширной культурной программе общение на полях конференции окажется не менее содержательным, чем рабочие дискуссии в ходе сессий".

Ключевыми спикерами выступят:

заместитель министра науки и высшего образования РФ Денис Солодовников;

руководитель Роспатента Григорий Ивлиев;

председатель правления Фонда "Сколково" Игорь Дроздов;

директор департамента стран с переходной и развитой экономикой Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO) Михал Швантнер;

президент Евразийского патентного ведомства Сауле Тлевлесова;

председатель Суда по интеллектуальным правам Людмила Новоселова;

президент Федерации интеллектуальной собственности Сергей Матвеев;

партнер, руководитель практики ИС, ИТ и телекоммуникаций Dentons Виктор Наумов и другие.

Подробная программа IP Академии, условия участия и материалы конференции доступны на официальном сайте. Каждый участник конференции получит сертификат "Сколкова" об успешном прохождении курсов IP Академии, бесплатный доступ к крупнейшим мировым базам данных патентной аналитики и научных публикаций, возможность получить консультацию по интересующим вопросам, а также подписку на все материалы IP Академии и IPQuorum. "Это одна из крупнейших конференций по интеллектуальной собственности в России и, пожалуй, на всем евразийском пространстве. В ней примут участие известные специалисты сферы, представители бизнеса, заинтересованного в инновациях, и лидирующие центры экспертизы", – заметил партнер и руководитель практики по интеллектуальной собственности, информационным технологиям и телекоммуникациям международной юридической фирмы Dentons Виктор Наумов.



Глава Роспатента Григорий Ивлиев отметил, что в ходе конференции большое внимание будет уделяться вопросам патентования, и все участники смогут познакомиться с инновационными разработками в данной области. "На конференции будут представлены цифровые сервисы Роспатента, которые позволяют компаниям и частным лицам подавать электронные заявки по всем объектам интеллектуальной собственности, работать в одной из самых современных в мире поисковых систем и участвовать в рассмотрении дел в Палате по патентным спорам в режиме онлайн по видеосвязи. Кроме того, гости IP Академии смогут познакомиться с патентной аналитикой нашего ведомства – мы систематизируем информацию и предлагаем аналитические инструменты пользования этими данными", – добавил он.