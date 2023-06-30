Кравцов заявил, что серебряные медали будут получать школьники с двумя четверками

Фото: телеграм-канал "Минпросвещения России"

Серебряную медаль получат те ученики российских школ, у которых будет не более двух четверок в аттестате. Решение о дополнительных баллах к ЕГЭ за полученные медали планируется принять до сентября, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Со следующего года будет возможность выдавать серебряную медаль, если по итогам года одна или две четверки", – передает слова Кравцова "Интерфакс".

Он добавил, что решение о добавлении баллов к результатам по различным предметам единого государственного экзамена (ЕГЭ) пока что прорабатывается, но решение будет принято к сентябрю этого года.

В конце мая министр просвещения сообщал о возвращении серебряных медалей в российские школы. По его словам, их начнут раздавать выпускникам учебных заведений уже в предстоящем учебном году.

Позже Кравцов заявлял, что серебряные медали могут дать школьникам 2–3 балла при поступлении в университеты.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил ввести летнее поощрение на отдых для школьников по итогам оценок за прошедший учебный год, соответствующее обращение было направлено Кравцову.

По его словам, в системах среднеспециального и высшего образования стимулирующие финансовые механизмы действуют уже не первое десятилетие, говоря о стипендии. В системе среднего образования таких механизмов нет, хотя, по мнению депутата, они могли бы стать хорошим стимулом в вопросе повышения успеваемости.



В российские школы вернут серебряные медали