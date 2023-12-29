Столичная команда победила на международном чемпионате по шоссейно-кольцевым автомоделям

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Команда из Москвы победила на международном чемпионате по шоссейно-кольцевым автомоделям с электродвигателем Foshan International Invitational RC Championship, который прошел в Китае. Об этом со ссылкой на пресс-службу департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы пишет портал мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что в состязаниях участвовали 11 стран. Это команды из Малайзии, Сингапура, Индонезии, Японии, Германии, Австралии, Италии, Великобритании, Ирландии, России, а также Китая и его частей: Гонконга и Макао. Всего на соревнованиях были заявлены 112 участников со 140 моделями автомобилей.

Как рассказала глава департамента Кристина Кострома, столичная сборная смогла получить награды в 6 номинациях. По ее словам, ребята, победители всероссийских и международных соревнований, впервые принимали участие в подобном чемпионате. На чемпионате слушатели детских технопарков Москвы продемонстрировали в действии 15 самодельных моделей, подчеркнула Кострома.

"Все пилоты сборной показали высокий уровень разработок и практических навыков в сфере научно-технического творчества. Иностранные команды изучили внутренние составляющие и инженерные решения радиоуправляемых автомоделей юных москвичей", – подчеркнула пресс-служба ведомства.

В настоящее время в Москве работает 21 детский технопарк, где можно получить широкий выбор занятий по техническим и творческим дисциплинам, рассказал Сергей Собянин. По его словам, первые площадки экосистемы появились в 2016 году. За это время по всей столице открыли уже больше 300 таких мест, где горожане с младшей школы могут проявить себя в разных профессиях.

В частности, ресурсный центр профнавигации и развития компетенций готовит школьников и студентов московского региона к всероссийским и международным чемпионатам и соревнованиям, и организует всероссийские соревнования радиоуправляемых автомоделей и внедорожников, уточнил Собянин.

Ранее стало известно, что в Москве вновь прошел чемпионат России по радиоуправляемым автомоделям с электрическим двигателем. Мероприятие состоялось с 6 по 8 октября в павильоне № 55 на ВДНХ.

Трасса для радиоуправляемых моделей машин появилась в столичном парке "Яуза"