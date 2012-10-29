Подмосковные школьники отправились на каникулы на Кубу

Подмосковные школьники из разных муниципальных образований региона проведут осенние каникулы на Кубе. Первая группа детей в возрасте от 13 до 15 лет отправились на отдых 29 октября, информирует пресс-служба регионального министерства социальной защиты населения.

Денежные средства на эти цели были выделены из бюджета Московской области.

"Решение об отправке детей было принято в рамках сотрудничества Московской области с Республикой Куба. Проводить первую группу школьников прибыл чрезвычайный и полномочный посол Республики Куба в России Хуан Вальдес Фигероа", - говорится в сообщении.

Всего на отдых в Гавану и побережье Атлантического океана отправятся сто подростков, победивших в предметных олимпиадах, творческих фестивалях и конкурсах, добавили в ведомстве.