Школьные линейки состоятся в Крыму только для учеников 1-х, 9-х и 11-х классов

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Праздничные линейки в честь Дня знаний пройдут в школах Крыма 1 сентября только для учеников первых, девятых и одиннадцатых классов, заявил глава республики Сергей Аксенов в своем официальном телеграм-канале.



Он подчеркнул, что это было сделано в целях обеспечения безопасности жителей Крыма.

"В то же время подход к организации праздника у всех школ может быть индивидуальным. При соблюдении необходимых требований, например, небольшие сельские школы смогут увеличить число классов, которые примут участие в торжественном мероприятии", – отметил Аксенов.

По его словам, остальные ученики школ встретят новый учебный год в своих кабинетах.

Ранее сообщалось, что учебный год во Владивостоке начнется позже из-за циклона, затопившего город. До этого с такой рекомендацией выступило Минобразования Приморья. Отмечалось, что ученики 9–11-х классов начнут обучение с 4 сентября, чтобы не пропустить программу подготовки к экзаменам.

Для школьников 5–8-х классов объявили свободное посещение с 4 по 11 сентября, а для учеников 1–4-х классов начало учебного года перенесли на 11 сентября.



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