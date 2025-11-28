Форма поиска по сайту

28 ноября, 17:16

Общество

Москвичи могут заказать справку об обучении в колледже в МЭШ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Родители студентов и совершеннолетние учащиеся колледжей могут заказывать справку об обучении через "Московскую электронную школу", сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки, передает портал мэра и правительства столицы.

Новый функционал позволяет получить документ в электронном виде за считаные минуты, тогда как ранее на оформление уходило до трех дней и требовалось личное обращение в учебное заведение.

Оформить справку можно через личный кабинет в веб-версии сервиса "Колледж МЭШ" или в мобильном приложении. После отправки запроса документ появляется в системе в течение нескольких минут, и его можно сразу скачать.

При необходимости пользователи также могут запросить бумажный вариант, который будет готов в течение трех рабочих дней.

По словам председателя комитета государственных услуг Москвы Елены Шинкарук, сервис облегчает жизнь студентам и их семьям, экономит время и снижает нагрузку на административный персонал колледжей, сокращая бумажный документооборот.

Архив ранее оформленных справок доступен в личном кабинете, где документы можно просматривать и сортировать по дате и статусу.

До этого в МЭШ появился новый сервис для родителей дошкольников. Благодаря обновлению более 600 тысяч взрослых смогут получать информацию о детском саде в электронном виде.

В веб-версии дневника появились новые вкладки. В разделе "Кружки" можно записать ребенка в секцию и подписать договор онлайн. Во вкладке "Посещаемость" отображаются дни посещения детсада, а родители могут самостоятельно отметить отсутствие ребенка, указав причину.

ИИ-сервис по изучению математики стал одним из самых популярных в МЭШ

образованиеобществотехнологиигород

