В новой Москве 29 августа пройдет открытый педагогический совет

На присоединенных территориях Москвы 29 августа пройдет открытый педагогический совет работников образования Троицкого и Новомосковского административных округов столицы. Об этом сообщает пресс-служба Департамента образования Москвы.

Обсуждение задач и перспектива развития на 2012-2013 учебный год системы образования ТАО и НАО станет одной из главных тем на этом заседании.

"В мероприятии примут участие руководитель Департамента образования Исаак Калина, префект Троицкого и Новомосковского административных округов Алексей Челышев, начальник Юго-Западного окружного управления образования Алексей Александров, глава города Троицк Владимир Дудочкин, а также руководители образовательных учреждений, представители родительской общественности", - уточняется в релизе.

Мероприятие начнется в 14.00 в начальной общеобразовательной школе Троицка по адресу: на ул. Центральная, д.1.

Сеть образовательных учреждений представлена 72 государственными учреждениями, из которых 39 дошкольных учреждений, 32 школы и 1 межшкольный учебный комбинат, и 32 муниципальными учреждениями Троицка и Щербинки, в том числе 13 школ, 14 детских садов и 5 учреждений дополнительного образования, добавили в ведомстве.