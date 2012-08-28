В новой Москве 29 августа пройдет открытый педагогический совет

28 августа 2012, 14:53
На присоединенных территориях Москвы 29 августа пройдет открытый педагогический совет работников образования Троицкого и Новомосковского административных округов столицы. Об этом сообщает пресс-служба Департамента образования Москвы.
Обсуждение задач и перспектива развития на 2012-2013 учебный год системы образования ТАО и НАО станет одной из главных тем на этом заседании.
"В мероприятии примут участие руководитель Департамента образования Исаак Калина, префект Троицкого и Новомосковского административных округов Алексей Челышев, начальник Юго-Западного окружного управления образования Алексей Александров, глава города Троицк Владимир Дудочкин, а также руководители образовательных учреждений, представители родительской общественности", - уточняется в релизе.
Мероприятие начнется в 14.00 в начальной общеобразовательной школе Троицка по адресу: на ул. Центральная, д.1.
Сеть образовательных учреждений представлена 72 государственными учреждениями, из которых 39 дошкольных учреждений, 32 школы и 1 межшкольный учебный комбинат, и 32 муниципальными учреждениями Троицка и Щербинки, в том числе 13 школ, 14 детских садов и 5 учреждений дополнительного образования, добавили в ведомстве.
Ссылки по теме
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: