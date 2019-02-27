Число студентов из Индии и Китая увеличилось в России более чем на 30%

Число иностранных студентов в России из Индии и Китая за год выросло на 37% и 31% соответственно, сообщает RT.
Для получения образования в российских вузах в прошлом году на миграционный учет поставили 21 тысячу учащихся индусов и 76 470 китайских студентов. За год до этого на учет были поставлены 15 328 студентов из Индии и 58 352 – из Китая.
Увеличилось число учащихся и из других стран. В частности, в 2018 году на миграционный учет поставили 86 447 студентов из Казахстана, 34 763 – из Таджикистана и 34 203 – из Узбекистана. Замкнул десятку стран Ирак. Оттуда на обучение в Россию приехали 10 388 студентов.
В целом число студентов из других стран в России за год увеличилось на 16%. Всего на миграционный учет было поставлено 536 518 студентов, а за аналогичный период 2017 года – 449 021.
Ранее в Минюсте сообщили, что родителей стоит обязать содержать детей, учащихся в вузах. Среди других поправок в семейное законодательство, которые планирует разработать министерство, есть уточнение защиты прав и законных интересов ребенка.
Кроме того, сотрудники ведомства собираются уточнить брачный возраст и основания для создания семьи несовершеннолетними, а также установить минимальный размер алиментов.
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