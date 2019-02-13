Родителей могут обязать содержать детей-студентов

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Представители Минюста убеждены, что родителей стоит обязать содержать детей, учащихся в вузах. Такое заявление сделал глава ведомства Александр Коновалов в ходе "правительственного часа" в Совфеде, передает РИА Новости.

Среди других поправок в семейное законодательство, которые планирует разработать министерство, есть уточнение защиты прав и законных интересов ребенка.

Кроме того, сотрудники ведомства собираются уточнить брачный возраст и основания для создания семьи несовершеннолетними, а также установить минимальный размер алиментов.

Последнюю из инициатив одобрили участники опроса, который проводился на сайте ФССП с 1 по 30 сентября прошлого года. Однако тогда предложение не поддержал главный судебный пристав Дмитрий Аристов.