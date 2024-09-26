Эксперт Половкова оправдала сокращение обучения желающими скорее получить профессию

Фото: depositphotos/kasto

Сокращение срока обучения может быть оправданным только для тех детей, которые хотят приступить к получению определенной профессии как можно раньше. Об этом в эфире радио КП заявила директор фонда "Национальные ресурсы образования" Татьяна Половкова.

Она заметила, что российские дети уже учатся меньше своих сверстников на Западе. Об этом, в частности, говорится в исследовании РАНХиГС.



"Если в большинстве стран мира в школу принято идти в 5–6 лет, у нас в это время ребенок еще, как правило, в детском саду <…> И длительность обучения за рубежом в некоторых странах до 14 лет, у нас, соответственно, 11 лет", – заметила она.

Продолжительность образования в школах и вузах России может быть сокращена, чтобы подростки раньше начинали заниматься профориентацией, предложил помощник президента РФ Владимир Мединский. Депутат Мосгордумы Людмила Стебенкова рассказала, что не видит ничего плохого в сокращении срока обучения в школах. Однако в вузах стоит учитывать особенности каждой профессии.

