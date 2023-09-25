В ГД внесли проект ратификации договора о строительстве русских школ в Киргизии

Фото: ТАСС/Абылай Саралаев

В Госдуму внесли проект ратификации соглашения об условиях строительства, создания и функционирования в Киргизии девяти совместных с Россией школ, осуществляющих обучение на русском языке. Соответствующий документ был размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

"Ратифицировать соглашение между правительством РФ и кабинетом министров Киргизской Республики об условиях строительства, создания и функционирования в Киргизской Республике совместных общеобразовательных организаций, осуществляющих обучение на русском языке, подписанное в городе Бишкеке 29 марта 2023 года", – следует из документа.

Деятельность школ, согласно материалам, будет направлена на укрепление двусторонних отношений между странами, а также развитие дружбы и взаимопонимания между народами России и Киргизии. Каждое образовательное учреждение будет рассчитано на 1 224 ребенка.

Ранее стало известно, что московские компании образовательной сферы заключили более 50 контрактов с зарубежными партнерами. Столичные предприниматели экспортируют AR-тренажеры для охраны труда, онлайн-курсы и другие IT-продукты. Они поставляются в страны Латинской Америки, Ближнего Востока, СНГ, страны Африки и Китай.

