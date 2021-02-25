Психолог назвала способ быстрее выучить иностранный язык

10:45
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Доктор психологических наук Мария Фаликман дала рекомендации по быстрому изучению иностранных языков, сообщает сайт "Комсомольской правды".
Психолог рассказала, что лучше всего запоминается то, что регулярно используется. Она посоветовала как можно чаще использовать иностранные слова в речи, читать и писать тексты на изучаемом языке. По ее словам, это поспособствует тому, что язык будет закрепляться в памяти на более глубоком уровне.
Также Фаликман отметила, что для запоминания иностранных слов существуют различные мнемотехники – техники управления памятью. По ее словам, можно попытаться запомнить иностранные слова, ассоциируя их с созвучными словами русского языка или пытаясь срифмовать с чем-то уже известным.
"Можно пытаться эти слова заучивать с помощью специальных карточек, где будет присутствовать само слово и что-то, что его изображает. Так, чтобы это написание и звучание "повисало" на знакомом нам зрительном образе. И вспоминая картинку, мы будем вспоминать и слово", – заключила специалист.
Ранее психолог Елена Чеботарева рассказала, как помочь ребенку настроиться на учебу. В первую очередь родители должны поддерживать мотивацию школьников.
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