Младшеклассники могут не пойти в школу из-за морозов

Столичные школы в понедельник будут работать в обычном режиме, однако родители учеников младших классов могут не отправлять детей в школы, если температура достигнет минус 25 градусов.

"В связи с прогнозируемыми в понедельник отрицательными температурами - минус 25 градусов и ниже родители учащихся 1-4 классов имеют право не отводить детей в школы", - сообщили в пресс-службе департамента образования.

При этом непосещение занятий не будет считаться пропуском без уважительных причин.

Напомним, по данным синоптиков, в ночь на понедельник морозы установят новый рекорд – по области температура может опуститься до минус 30 градусов.