Новая система питания заработает в школах и детских садах с 1 января

С 1 января 2013 года детей в московских школах и детсадах будут кормить по-новому, а пока поставщикам необходимо выиграть тендер. Родители могут контролировать, что едят их дети, причем не только в момент приготовления, но еще на этапе поставки продуктов в детский сад или школу.

"Они могут присутствовать от начала процесса и до самого конца, то есть от того момента, когда поставили продукты в детский сад до того момента, когда готовая пища будет выпускаться", – сказала председатель экспертно-консультативного совета родительской общественности при департаменте образования Москвы Людмила Мясникова.

Новые меры позволят не только обеспечить высокое качество продуктов, уверены чиновники, но даже учесть пожелания родителей относительно меню для их детей. "Я не говорю, что это будет у всех будет разное меню... Но если в школе отдают предпочтение мясу... то поставщики будут подстраиваться под школу, под детский сад", – отметила Мясникова.

В начале года обеспокоенные питанием своих детей москвичи протестовали на улицах. После этого родителям предоставили возможность редактировать школьное и дошкольное меню, теперь появится возможность влиять на поставщика. Правда, пока беспокойство некоторых родителей вызывает процесс приготовления закупленных продуктов. они боятся, что в детские сады будут привозить готовые блюда с очень большим сроком годности.

Специалисты столичного департамента образования тоже считают, что полуфабрикатам не место на детском столе, готовить будут по-прежнему в пищеблоках школ и садиков. Интересное предложение поступило из городского совета заведующих: в пищеблоках можно установить камеры, чтобы наблюдать за работой поваров онлайн.