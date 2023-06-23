Кравцов заявил, что учиться обращению с оружием на ОБЖ будут по желанию

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Обучение обращению с оружием вызывает интерес у многих школьников, поэтому такие занятия будут проводиться на уроках ОБЖ. Тем не менее они не будут обязательными, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"В курсе основы безопасности жизнедеятельности уже предусмотрено, для желающих, изучение работы с оружием <...> Кстати, ребятам многим это интересно", – приводит РИА Новости слова Кравцова.

Ранее Кравцов заявил, что учителям из новых регионов России продолжают поступать угрозы, однако они готовы приходить в школы учить детей.

Министр также отметил, что 1 сентября прошлого года в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях открылись 1 300 школ. По его словам, сегодня новые регионы не нуждаются в учителях из других субъектов РФ.

В российские школы вернут серебряные медали