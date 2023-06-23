Министр просвещения РФ рассказал, что причины начала СВО будут изучать в старшей школе

Фото: Министерство обороны РФ

Причины начала СВО будут изучать на уроках истории как в десятом, так и в одиннадцатом классе, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Ведь СВО, по большому счету, началась не 24 февраля. Причины начала специальной военной операции, они намного раньше и намного глубже. Это фактически попытка раскола и со стороны США. Здесь нельзя сказать, что один или два часа, это фактически одиннадцатый класс, отчасти и десятый класс", – приводит РИА Новости слова Кравцова.

Министр также показал рукопись нового учебника истории для десятых классов, который охватывает период с 1914 по 1945 год – революцию и историю СССР.

Он добавил, что в планах министерства дополнить учебник, "как только победим". По его словам, Россия уже побеждает в информационной войне , и СВО также закончится победой Москвы.

Ранее сообщалось, что Минобороны РФ разрабатывает новый учебник истории России для вузов. Это позволит молодым людям развить историческое сознание и научиться понимать исторические процессы, где предшествующие события могут в какой-то степени определять последующие, выразили мнение в Минобороны.

Как уточнил замглавы ведомства Константин Могилевский, в каждом федеральном округе РФ также были организованы курсы по повышению квалификации преподавателей. Позже знания педагогов будут проверены.

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