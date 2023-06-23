Школьным учителям из новых регионов РФ поступают угрозы – Кравцов

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Учителям из новых регионов России продолжают поступать угрозы, но педагоги готовы приходить в школы и учить детей, сообщил глава министерства просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Фактически учителя, при той информационной войне, которая там, они вышли в школы. Вот они настоящие герои, им низкий поклон. И они завершили учебный год. И мы сегодня готовимся к началу нового учебного года. И несмотря на те угрозы, которые им поступают, они готовы быть в школе", – приводит РИА Новости его слова.

Кравцов отметил, что 1 сентября прошлого года в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях открылись 1 300 школ. По словам министра, сегодня новые регионы не нуждаются в учителях из других субъектов РФ.

Ранее Кравцов заявил, что причины начала СВО будут изучать на уроках истории в десятом и одиннадцатом классах.

Он добавил, что в планах министерства дополнить учебные материалы, "как только победим". Как считает Кравцов, Россия уже побеждает в информационной войне , и СВО также закончится победой Москвы.