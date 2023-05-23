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Москва 24 покажет пресс-конференцию, посвященную итогам олимпиады "Я – профессионал"
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
24 мая в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов шестого сезона Всероссийской олимпиады студентов "Я – профессионал".
Об олимпиаде, количестве участников и результатах расскажут:
- заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова;
- президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин;
- руководитель олимпиады "Я – профессионал" Валерия Касамара;
- ректор Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Никита Анисимов;
- первый заместитель генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Агафонов;
- генеральный директор Московского центра инновационных технологий в здравоохранении Вячеслав Шуленин.
Смотрите прямую трансляцию 24 мая в 11:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.