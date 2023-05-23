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11:19

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Москва 24 покажет пресс-конференцию, посвященную итогам олимпиады "Я – профессионал"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

24 мая в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов шестого сезона Всероссийской олимпиады студентов "Я – профессионал".

Об олимпиаде, количестве участников и результатах расскажут:

  • заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова;
  • президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин;
  • руководитель олимпиады "Я – профессионал" Валерия Касамара;
  • ректор Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Никита Анисимов;
  • первый заместитель генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Агафонов;
  • генеральный директор Московского центра инновационных технологий в здравоохранении Вячеслав Шуленин.

Смотрите прямую трансляцию 24 мая в 11:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

образованиепресс-конференция

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