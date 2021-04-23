Стартовали приемные кампании в медиа- и IT-классы столичных школ

08:52
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В столичных школах началась приемная кампания по набору учеников в медиа- и IT-классы, рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Развитие предпрофессионального образования – одна из наших приоритетных задач. Сегодня у столичных старшеклассников есть уникальная возможность освоить профессии будущего в востребованных областях – информационных технологиях и медиа. Учебу в предпрофессиональных IT-классах наши школьники могут выбрать уже с 2019 года. Это направление становится все более востребованным с каждым годом. В текущем учебном году в ИТ-классы было зачислено вдвое больше школьников, чем годом ранее", – заявила Ракова.
Она отметила, медиаклассы начнут свою работу с сентября 2021 года в партнерстве с ведущими вузами в сфере медиаиндустрии и массовых коммуникаций. По словам Раковой, данный проект даст школьникам возможность посещать практические занятия в партнерских вузах и участвовать в программах стажировок в СМИ или медиакомпаниях.
Для зачисления в медиа- или IT-класс ученики девятого класса должны пройти вступительные испытания, которые состоятся в мае. Чтобы принять участие во вступительном испытании, необходимо зарегистрироваться в системе my.mcko.ru до 30 апреля. Получить более подробную информацию о порядке поступления можно на портале предпрофессионального образования profil.mos.ru, посетив разделы "Приемная кампания – 2021" на страницах проектов "IT-класс в московской школе" и "Медиакласс в московской школе".
Партнерами выступают 13 профильных федеральных вузов и более 200 отечественных IT-компаний. Проект помогает старшеклассникам сделать осознанный выбор будущей профессии, а вузам и компаниям – создать основу для подготовки специалистов.
В проекте "Медиакласс в московской школе" примут участие 57 школ при сотрудничестве с 13 профильными вузами. Также партнерами проекта станут крупные СМИ и ведущие информационные агентства.
Ученики медиакласса смогут участвовать в стажировках в медиакомпаниях и СМИ, присутствовать на практических занятиях факультетов журналистики, медиакоммуникаций и связей с общественностью, тренировать навык публичных выступлений в театральных вузах.
Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов выразил надежду, что в этом году выпускные вечера в школах пройдут в очном формате с учетом требований Роспотребнадзора.
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