В РГСУ запустят курс начальной военной подготовки

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В Российском государственном социальном университете с 26 сентября стартует добровольный курс начальной военной подготовки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу учебного заведения.

"Он введен по просьбе студентов, его прохождение будет добровольным. РГСУ – один из многих вузов, в котором нет военного центра (кафедры. – Прим. ред.), но, как выяснилось, есть запрос на получение базовых знаний по военному делу", – передали в пресс-службе.

По словам исполняющего обязанности ректора вуза Андрея Хазина, курс создадут по современным стандартам. Желание студентов, утверждает он, говорит об осознанности молодого поколения, о его подходе к защите страны. Кроме того, отметил Хазин, базовые навыки после курса помогут тем, кто после окончания учебы будет проходить срочную службу в российской армии.

"<…> Но если рассматривать этот вопрос шире, то это, скорее, достойный гражданский ответ молодежи на сегодняшние события. Да и курс, помимо прочего, будет современным, динамичным и интересным", – заключил Хазин.

Ранее сенатор Крыма Ольга Ковитиди заявила, что в школы следует вернуть начальную военную подготовку. Обучение должно включать в себя простые знания о тактике военных действий, считает она. По ее мнению, на тренировках следует изучать ориентирование по азимутам, топографическую подготовку, а также инженерное дело.