Строительство детсада на 300 мест начинается в составе ЖК Holland park в Москве

Фото: stroi.mos.ru

В московском районе Покровское-Стрешнево было запущено строительство детского сада на 300 мест в составе жилого комплекса Holland park. Об этом сообщили в пресс-службе департамента градостроительной политики Москвы.

"В районе Покровское-Стрешнево начинается строительство детского сада на 300 мест по адресу: Волоколамское шоссе, земельный участок 71/13. <...> Помимо 12 групповых, для детей предусмотрены бассейн, медицинский блок, многофункциональный музыкальный зал, кабинет для развивающих занятий и физкультурный зал", – заявил руководитель департамента Сергей Левкин.

По его словам, в групповую ячейку входят игровая, спальня, раздевалка и буфет. Кроме того, по словам главы департамента, на территории комплекса планируется построить детские игровые площадки с теневыми навесами, физкультурно-спортивную площадку и хозяйственно-бытовые площадки.

Левкин добавил, что совокупная площадь детсада достигнет 6,5 тысячи квадратных метров.

Ранее Сергей Левкин рассказал о начале строительства школы на 725 мест началось в ТиНАО. Площадь объекта достигнет 12,5 тысячи квадратных метров. Как объяснил глава департамента градостроительной политики Москвы, школу в том числе оснастят информационным библиотечным центром, IT-полигоном и специализированными учебными помещениями.

Стало известно, какие соцобъекты откроют в Москве в ближайшее время