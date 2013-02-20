Школьная анкета Минздрава сама пропагандирует наркоманию - эксперт

Анкета, разработанная Минздравом для тестирования школьников на наркотики, содержит скрытую пропаганду наркотиков. Так считает член правления общественной организации в защиту семьи, детства, личности и охраны здоровья "Родительский комитет" Лариса Павлова.

"По сути, если там столь подробно перечислены все наркотические вещества, этот тест является пропагандой наркомании", – заявила Павлова в эфире радиостанции "Москва FM".

По ее мнению, сведения, содержащиеся в анкете, не рассчитаны на детскую аудиторию.

"Это растление сознания ребенка. Здесь ставится скрытая цель, не узнать употреблял ли наркотики или вел сексуальную жизнь, а дать информацию, вредную для ребенка", - отметила эксперт.

Напомним, Минздрав разработал анкету для тестирования школьников на наркотики. В ней идет подробный опрос о запрещенных препаратах и половых отношениях.