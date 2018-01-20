В России внедряют систему распознавания лиц для сдачи онлайн-тестов

20 января, 22:07
Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
В России планируют внедрить технологию распознавания лиц, которая позволит студентам сдавать экзамены в режиме онлайн. Об этом сообщил гендиректор компании-разработчика VisionLabs Александр Ханин.
"Вузы с дистанционным образованием могут полностью перевести все процессы в онлайн без тревог о том, что студенты могут мошенничать на тестах или при обучении. Для программ с очным обучением – это возможность перенести процесс сдачи экзаменов, тестов и домашнего задания в онлайн", – сказал он, передает телеканал "Звезда".
Он также отметил, что такая система уже значительно упростила процесс обучения студентов Московского института психоанализа. По мнению Ханина, онлайн-обучение с такой идентификацией будет набирать популярность среди вузов в России, а в будущем технология должна повысить качество обучения студентов и способствовать более ответственному подходу к работе с учебными материалами.
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