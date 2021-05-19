Бородина объяснила, почему нельзя делать уроки вместе с детьми

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Телеведущая Ксения Бородина заявила, что родители не должны делать уроки с детьми. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

"Шоком оказалось то, что я не помогаю Марусе делать уроки. Директ взорван. Ребенок сам должен учиться распределять время, расставлять приоритеты, отвечать за провалы и работать над ошибками, делать выводы", – высказалась ведущая.

По ее мнению, ребенок не научится отвечать за себя, если за него все делать. Также он не сможет разбираться в заданиях.

"Переживания родителей не дают ребенку разобраться. Сделаешь сам, получишь двойку – мама поругает, лучше сразу запрячь маму или списать. Так знания не усилятся", – добавила телезвезда.

При этом она подчеркнула, что готова помогать дочери в случае необходимости.

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