Бородина объяснила, почему нельзя делать уроки вместе с детьми

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Фото: instagram.com/borodylia
Телеведущая Ксения Бородина заявила, что родители не должны делать уроки с детьми. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".
"Шоком оказалось то, что я не помогаю Марусе делать уроки. Директ взорван. Ребенок сам должен учиться распределять время, расставлять приоритеты, отвечать за провалы и работать над ошибками, делать выводы", – высказалась ведущая.
По ее мнению, ребенок не научится отвечать за себя, если за него все делать. Также он не сможет разбираться в заданиях.
"Переживания родителей не дают ребенку разобраться. Сделаешь сам, получишь двойку – мама поругает, лучше сразу запрячь маму или списать. Так знания не усилятся", – добавила телезвезда.
При этом она подчеркнула, что готова помогать дочери в случае необходимости.
Ранее специалисты онлайн-школы Skysmart и Кружкового движения Национальной технологической инициативы выяснили, что большинство российских школьников хотели бы работать в сфере IT.
Интерес к информационным технологиям озвучил 21% ребят. 13% школьников хотели бы связать свою жизнь с искусством. К работе сфере медицины склонны 11% опрошенных, 9% предпочли технологии и промышленность, а 8% – науку.
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