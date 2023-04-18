Московский авиационный институт ввел дистанционное обучение для защиты студентов от кори

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Московский авиационный институт (МАИ) вводит режим дистанционных занятий для предупреждения распространения кори среди студентов и работников учреждения. Об этом институт сообщил на своем официальном сайте.

Отмечается, что на основной территории МАИ, которая находится по адресу Волоколамское шоссе, обучение будет проходить в дистанционном формате в период с 19 апреля по 2 мая.

В этот же период обучение в других корпусах учебного заведения продолжится в очном формате.

"Доступ на основную территорию МАИ возможен для студентов, имеющих иммунитет против кори", – подчеркивается в сообщении.

Ранее сообщалось, что студенты из Российского государственного университета нефти и газа НИУ имени Губкина были отправлены на внеплановые каникулы в связи со вспышкой кори.

Позже у одного из студентов было выявлено заболевание. Университет организовал вакцинацию в общежитиях среди контактных лиц. Ситуация контролируется столичным управлением Роспотребнадзора.

