Москва 24: как проект "Взлетная полоса" поможет сиротам сдать ЕГЭ

Фото: Москва 24/Александр Авилов

18 ноября в пресс-центре МИЦ "Известия" состоится пресс-конференция, посвященная старту образовательного проекта "Взлетная полоса".

Цель проекта – помочь сиротам и детям, находящимся под опекой родственников, в профориентации, подготовке к ЕГЭ и поступлению в вуз.

Подробнее о проекте расскажут:



Алексей Комиссаров, сопредседатель центрального штаба Общественного народного фронта (ОНФ), генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей";

Анна Кузнецова, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка;

Илья Семин, эксперт ОНФ, руководитель проекта ОНФ "Взлетная полоса".

Смотрите прямую трансляцию 18 ноября в 12:30 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.